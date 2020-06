배우 전미도, 아이스 정수기 광고

[아시아경제 김대섭 기자] 코웨이는 올해 전략제품인 아이스 정수기 광고모델로 배우 전미도를 발탁했다고 4일 밝혔다.

배우 전미도는 최근 종방한 드라마 '슬기로운 의사생활'에서 신경외과 교수 채송화 역을 맡아 시청자들에게 큰 인기를 얻었다.

코웨이는 배우 전미도가 드라마에서 보여준 전문적이고 깐깐한 이미지가 정수기 브랜드 파워 1등 기업이 만든 아이스 정수기의 우수한 성능과 차별성을 보여주는데 적합하다고 판단해 모델로 발탁했다.

김현숙 코웨이 상품기획실장은 "전문성과 편안함을 동시에 갖춘 전미도의 이미지가 아이스 정수기의 브랜드 이미지와 충분한 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다"며 "앞으로도 아이스 정수기의 브랜드 인지도와 친밀도를 높일 수 있도록 다양한 마케팅 커뮤니케이션을 진행할 계획이다"라고 말했다.

