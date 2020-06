속보[아시아경제 김수완 기자] 세계보건기구(WHO)의 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 사무총장은 말라리아 치료제이자 도널드 트럼프 미국 대통령이 투약했다고 밝혀 화제가 된 하이드록시클로로퀸을 신종 코로나바이러스감염증에도 효과가 있는지 연구를 재개하겠다고 밝혔다고 4일 외신들이 전했다. 이런 입장은 코로나19 대응을 위한 방법으로 해당 치료제 연구를 중단하겠다고 했던 기존 발표와 전혀 다른 것이어서 주목된다.

