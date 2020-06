작년 사업보고서 제출 기업, 10곳 중 4곳 재무사항 기재 미흡

금감원 중점점검… 재무사항 기재 미흡 비율 44.5%

非재무사항 기재 미흡은 46.3%로 개선

[아시아경제 구은모 기자] 지난해 사업보고서를 제출한 기업 10곳 중 4곳 이상이 재무사항을 잘못 작성한 것으로 나타났다.

3일 금융감독원은 12월 결산법인 2500개사(상장사 2117개사, 비상장사 383개사)를 점검한 결과 2019년 사업보고서의 재무사항에 기재 미흡이 발견된 회사 수는 1112개사(44.5%)로 전년(684개사, 27.6%) 대비 16.9%포인트 증가했다고 밝혔다.

점검 대상 회사 중 37.6%에 해당하는 939개사가 신규 항목인 ‘내부감사기구와 감사인 간 논의 내용’을 기재하지 않거나 부실 기재하면서 미흡비율이 상승한 것으로 나타났다.

금감원 관계자는 “최근 공시서식 개정사항 등 신규 점검 항목과 코넥스?비상장법인 공시담당자가 작성요령을 숙지하지 못한 항목에서 미흡사항이 다수 발견됐다”고 설명했다.

미흡사항 비중은 내부감사기구와 감사인 간 논의 내용(61.7%), 재고자산 현황(9.6%), 대손충당금 설정 현황(8.7%), 비교재무제표 수정 관련 공시(6.9%), 핵심감사항목 기재(6.2%) 등의 순으로 집계됐다.

한편 2402개사(상장사 2046개사, 비상장사 356개사)를 대상으로 벌인 비재무사항 점검에서는 1114개사(46.3%)의 사업보고서에서 기재 미흡 사항이 발견돼 전년 대비 미흡 비율이 29.6%포인트 하락했다.

감사위원회 회계·재무전문가 선임 및 최대주주의 개요 관련 기재수준은 과거보다 크게 개선된 반면 특례상장기업의 사후정보 및 제약·바이오 기업의 연구개발비용 등의 기재수준은 반복 점검에도 불구하고 여전히 미흡한 것으로 나타났다.

금감원은 이번 점검 결과 미흡사항이 발견된 기업에 대해선 다음 정기보고서 작성 시 참고할 수 있도록 유의사항을 안내할 방침이다. 또한 다수 항목을 부실 기재한 기업은 사업보고서를 자진 정정하도록 하고, 재무사항 점검결과는 표본심사 대상 회사 선정 시 참고할 것이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr