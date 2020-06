교육부·한국연구재단, 후진학 선도전문대학 선정 결과 발표

[아시아경제 이현주 기자] 전문대학에서 평생 직업 교육을 들을 수 있는 기회가 확대된다.

교육부와 한국연구재단은 후진학 선도전문대학 신규 지원대학 선정 결과를 3일 발표했다. 지난해 15곳에 이어 올해 10곳을 추가로 선정했다.

후진학 선도전문대학은 지역 사회 여건에 따라 다양한 교육과정 운영을 토대로 성인 학습자를 지원한다. 학습자는 재직자, 자영업자, 소상공인, 취약계층 등을 대상으로 한다.

수도권에서는 경민대·대림대·한양여대, 대구경북권에서는 구미대·대구과학대, 충청강원권에서는 한국영상대·한림성심대 등이 선정됐다. 학교 당 연간 약 10억원의 사업비가 지급된다.

