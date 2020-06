미중 갈등 이긴 경제회복 기대감…코스피 2100돌파하며 상승개장

2월 말 이후 약 넉달 만에 2100 개장

코스닥은 750 넘어서며 52주 최고치 기록

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 지난 2월 하순 이후 처음으로 2100을 돌파하며 개장했다. 미국과 중국의 무역 갈등에도 불구하고 경제 회복 기대감이 상승세를 이끈 것으로 보인다.

3일 코스피는 전날보다 1.02%(21.36포인트) 오른 2108.55로 출발했다. 코스피 지수가 2100대로 개장한 것은 지난 2월24일 이후 처음이다. 이후에도 상승세를 이어가며 오전 9시20분 기준 2121.67까지 올라선 상태다.

뉴욕 증시가 인종차별 반대 시위, 미국과 중국 간의 무역 갈등 우려 등에도 불구하고 경제회복에 대한 기대감으로 상승마감하자 국내 증시에도 같은 맥락의 기대심리가 작용한 것으로 보인다. 2일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 1.05%(267.63포인트) 오른 25742.65에 마감했다. S&P500 지수는 전장보다 0.82%(25.09포인트) 오른 3080.82에, 나스닥 지수는 0.59%(56.33포인트) 상승한 9608.37로 장을 마쳤다.

유가증권시장에서는 외국인과 개인이 각각 108억원, 567억원을 순매도한 반면 기관은 687억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 상승세다. 은행의 상승폭이 4.07%로 가장 컸다. 이어 운수장비(3.91%), 증권(3.71%), 금융업(2.68%), 철강·금속(2.24%) 등의 순이었다. 서비스업만이 유일하게 0.05% 하락했다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 오르고 있다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 106,500 전일대비 4,000 등락률 +3.90% 거래량 616,879 전일가 102,500 2020.06.03 09:19 장중(20분지연) close 의 상승폭이 4.8%로 가장 컸다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 8,500 등락률 +3.79% 거래량 374,780 전일가 224,500 2020.06.03 09:19 장중(20분지연) close (3.1%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 51,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 51,400 2020.06.03 00:00 장중(20분지연) close (2.5%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 83,300 2020.06.03 00:00 장중(20분지연) close (1.3%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 399,000 전일대비 4,000 등락률 +1.01% 거래량 67,088 전일가 395,000 2020.06.03 09:19 장중(20분지연) close (1.0%) 등의 순이었다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 230,000 전일대비 4,000 등락률 -1.71% 거래량 152,097 전일가 234,000 2020.06.03 09:19 장중(20분지연) close 와 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 365,500 전일대비 4,500 등락률 -1.22% 거래량 206,416 전일가 370,000 2020.06.03 09:19 장중(20분지연) close 는 각각 1.2%, 1.0% 하락했다.

코스닥도 상승세다. 전날보다 0.79%(5.91포인트) 오른 749.49로 개장했다. 장 초반 750.14까지 올라가며 지난해 5월8일 이후 최고치를 기록했다. 이후 오전 9시20분 기준 소폭 하락한 748.16을 보이고 있다.

코스닥 시장에서는 개인이 275억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 193억원, 64억원을 순매도했다.

역시 대부분의 업종이 오름세다. 운송장비·부품(1.84%), 유통(!.77%), 디지털컨텐츠(1.54%), 제약(1.52%) 등의 순으로 상승폭이 컸다. 반면 소프트웨어(-0.18%), 음식료·담배(0.09%), 기타제조(0.08%), 통신서비스(0.05%) 등은 떨어졌다.

거의 모든 시가총액 상위 10위 종목이 상승하고 있다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 113,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 113,900 2020.06.03 00:00 장중(20분지연) close 은 17.4% 올라 상승폭이 가장 컸다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 96,200 전일대비 3,900 등락률 +4.23% 거래량 873,554 전일가 92,300 2020.06.03 09:19 장중(20분지연) close (4.2%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 122,800 전일대비 2,400 등락률 +1.99% 거래량 33,612 전일가 120,400 2020.06.03 09:19 장중(20분지연) close (1.9%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 204,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 204,300 2020.06.03 00:00 장중(20분지연) close (1.8%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 132,100 전일대비 2,400 등락률 +1.85% 거래량 214,761 전일가 129,700 2020.06.03 09:19 장중(20분지연) close (1.5%) 등의 순이었다. 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 250,100 전일대비 7,400 등락률 -2.87% 거래량 37,598 전일가 257,500 2020.06.03 09:19 장중(20분지연) close 은 3.3% 떨어졌다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 116,000 전일대비 2,300 등락률 -1.94% 거래량 128,545 전일가 118,300 2020.06.03 09:19 장중(20분지연) close (-2.2%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 110,400 전일대비 800 등락률 -0.72% 거래량 268,342 전일가 111,200 2020.06.03 09:19 장중(20분지연) close (-1.2%) 등도 내림세다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr