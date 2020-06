[아시아경제 호남취재본부 이영태 기자] 전북테크노파크가 우수 탄소기술로 만든 실생활 탄소응용제품 판로확대를 위해 추진 중인 ‘탄소응용제품 민간보급 지원 사업’을 오는 19일까지 접수 받는다.

탄소응용제품 민간보급 지원 사업은 도민들이 쉽게 접할 수 없는 탄소소재 적용 실생활 탄소응용제품을 민간시설 저변확대에 보급하는 사업이다.

탄소 융복합소재?응용산업과 관련된 사업화를 추진하고 있는 도내 기업이면 참여가능하며 특허?실용신안, 인증 등을 보유한 기업은 가점이 주어진다.

양균의 원장은 “탄소소재법 국회 통과로 한국탄소산업진흥원 설립돼 전북도와 함께 탄소산업을 위해 총력을 다하고 있다”고 말했다.

