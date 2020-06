6월 2일 코스피, 22.11p 오른 2087.19 마감(1.07%↑)

2020년 06월 02일 코스피 지수는 22.11p (1.07%) 상승한 2087.19로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 조선선재 조선선재 120030 | 코스피 증권정보 현재가 101,000 전일대비 23,300 등락률 +29.99% 거래량 130,699 전일가 77,700 2020.06.02 15:30 장중 close , 삼성중공우 삼성중공우 010145 | 코스피 증권정보 현재가 70,800 전일대비 16,300 등락률 +29.91% 거래량 108,211 전일가 54,500 2020.06.02 15:30 장중 close , CS홀딩스 CS홀딩스 000590 | 코스피 증권정보 현재가 64,800 전일대비 14,900 등락률 +29.86% 거래량 102,248 전일가 49,900 2020.06.02 15:30 장중 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 동원금속 동원금속 018500 | 코스피 증권정보 현재가 809 전일대비 65 등락률 -7.44% 거래량 5,007,449 전일가 874 2020.06.02 15:30 장중 close , 휴비스 휴비스 079980 | 코스피 증권정보 현재가 7,620 전일대비 460 등락률 -5.69% 거래량 868,596 전일가 8,080 2020.06.02 15:30 장중 close , 이건산업 이건산업 008250 | 코스피 증권정보 현재가 7,850 전일대비 380 등락률 -4.62% 거래량 469,447 전일가 8,230 2020.06.02 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr