혁신인재 양성 위한 대학ICT·그랜드연구센터 17곳 선정

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 ICT 환경변화에 선제적으로 대응하고 미래 신성장 동력을 창출할 혁신인재를 양성하기 위해 대학ICT연구센터(ITRC) 및 그랜드(Grand) ICT연구센터를 각각 12개, 5개씩 신규 선정했다고 2일 밝혔다.

총 17개의 신규 센터를 선정함으로써 올해 약 660명의 대학원생이 새롭게 연구에 참여하게 돼 미래 신기술, 신산업 분야를 선도할 수 있는 창의·융합형 인재 양성이 확대될 것으로 기대된다.

먼저 대학ICT연구센터 지원사업은 ICT 유망 핵심기술 분야의 핵심연구 프로젝트 수행을 통한 석·박사급 연구인력을 양성하기 위해 2000년부터 추진한 사업으로 그간 1만5000여명의 학생들이 배출됐다.

올해는 산업적·정책적으로 고급인재 수요가 높은 인공지능 등 유망 분야와 기술확보가 시급한 분야를 중심으로 총 12개 센터가 선정됐다. 한국과학기술원(무선통신. 사물인터넷, 빅데이터), 부산대(양자센서, 블록체인), 동국대(인공지능- 학습지능), 경북대(인공지능- 복합지능), 고려대(스마트미디어), 이화여대(융복합콘텐츠), 숭실대(시스템 및 암호보안), 아주대(ICT융합-의료), 중앙대(ICT융합-스마트시티) 등이다.

과기정통부는 신규 선정된 센터에 대한 지원기간을 기존 최대 6년에서 8년으로 확대하고 연간 8억원 규모를 지원한다. ‘혁신도약형 연구과제’ 신설, ‘학생 창의자율과제’ 확대(3→5개) 등을 통해 연구자가 하고 싶은 연구를 수행할 수 있는 환경이 마련된다는 평가다.

함께 선정된 ‘그랜드 ICT연구센터’ 지원사업은 중소·중견기업과 대규모 산학협력 공동연구를 통한 ICT 분야의 지역 혁신인재 양성을 위해 2015년부터 추진됐다. 올해는 지능화 기술 역량을 활용한 지역기업의 지능화 혁신을 이끌기 위해 경기·인천(한국산업기술대), 충청(충북대), 호남(순천대), 동북(금오공대), 동남(동의대) 등 5대 권역별 각 1개씩, 총 5개 센터가 선정됐다.

선정된 센터는 최장 8년간 연간 20억원을 지원받게 된다. 지역산업과 연계된 재직자 석사 학위과정(지능화 분야) 운영, 지역 중소·중견기업 및 지자체 등과 협력 프로그램 수행 등을 통해 지역거점 연구센터의 역할을 맡게 된다.

오상진 과기정통부 정보통신산업정책관은 “ICT 혁신기술은 포스트 코로나 시대에 경제성장 및 국가경쟁력 제고에 핵심적인 역할을 할 것으로 예상하며, 이를 위한 석·박사생의 혁신적?창의적 연구를 적극 지원함으로써 ICT 핵심인재들이 충분히 양성될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

한편, 현재 재공모 중인 ITRC 2개 센터(콘텐츠, 지능형반도체 분야)는 선정평가를 거쳐 6월말 추가 선정될 예정이다.

