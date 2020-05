아마추어골퍼의 치명적 실수 "이럴 땐 정말 화난다"

아웃오브바운즈((Out of BoundsㆍOB)와 로스트볼 등으로 더블보기 이상을 범하면 스코어 관리에 비상이 걸린다. 더블보기가 자주 나오면 당연히 좋은 스코어카드를 제출할 수 없다. 80대, 아니 90대 타수를 기록하기가 쉽지 않다. 골프공이 해저드나 벙커, 나무숲 등으로 들어가면 정말 힘들다. 트러블 상황에 처하면 마음이 복잡해지는 법이다. 위험 지역을 피해가는 전략적인 공략은 필수다.

