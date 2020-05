배선우 '4타 차 선두 질주'…최혜진과 김세영 공동 28위

'효성챔피언십 챔프' 이다연(23ㆍ메디힐), 영구시드권자 이보미(32)가 공동 94위(4오버파 148타)로 간신히 다음 라운드에 진출했다. 세계랭킹 3위 박성현(27)은 5타를 까먹어 공동 118위(6오버파 150타)로 3라운드 입성에 실패했다. 이번 대회는 MDF(Made cut, Did not Finish) 방식이다. 1, 2라운드 성적에 따라 공동 102위까지 3라운드에 나서고, 3라운드 진출자 중 공동 70위까지가 최종일 출격한다.

