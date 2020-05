방역당국 "어린이 괴질, 국내는 아직…예의주시할 것"(상보)

앞서 미국 질병통제예방센터(CDC)는 코로나19와 관련해 어린이들이 다발성 염증 등 가와사키병과 유사한 증상을 보이는 데 대해 '어린이 다발성 염증 증후군(MIS-C·multisystem inflammatory syndrome in children)'으로 지칭하고, 관련 증상을 보이는 환자를 유의해 지켜봐야 한다고 당부했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.