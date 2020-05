민관, 코로나19 경제위기 극복 합심…IT업계 "규제 얼른 해소해야"

한편 대한상의와 국무조정실은 이번 IT 산업 간담회를 시작으로 장치산업(화학·철강), 기간산업(자동차·기계), 소비재·바이오산업 순으로 매월 간담회를 개최해 국내 주력업종을 모두 살펴볼 계획이다.

이날 간담회에서 가장 많이 논의된 사안은 '신산업 세액공제 적용요건 확대'다. IT업계는 대규모 설비투자가 빈번하지만 이에 대한 세제혜택은 받기 어렵다고 호소했다. 세제혜택을 받으려면 ‘상시근로자 수 유지’ 등의 요건을 충족해야 하는데 IT 산업은 특성상 한 기업이 신산업과 기존산업 부문을 모두 보유하고 인력이동도 많아 요건충족이 어렵다는 취지다. 이에 기업인들은 근로자수 요건 등을 ‘전체 인력’이 아닌 ‘신산업 부문 인력’으로 한정해 줄 것을 요청했다.

또한 IT 업계에서는 노동시간 단축 시행 이후 근로시간 운영의 어려움을 해소하기 위한 방안으로 선택적 근로시간제 정산기간 확대 등의 개선의견이 전달했다. 뿐만 아니라 신산업과 연구개발(R&D) 투자확대를 통해 IT산업의 경쟁력을 높이기 위한 다양한 정책도 제안됐다.

대한상공회의소와 민관합동 규제개선추진단은 15일 '주력업종 규제개선 간담회 1차 회의'를 공동 개최해 IT 산업의 규제 애로를 청취하고 해법을 모색하는 자리를 가졌다. 이번 간담회는 민관이 협력해 주력산업의 규제애로를 해결할 목적으로 민관합동 규제개선추진단과 대한상의가 공동으로 기획했다.