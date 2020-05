구례군 ‘자동차 이동형 선별진료소’ 지속 운영

군은 코로나19 지역사회 확산 방지를 위해 자기 차량으로 검사를 받으러 온 사람이 차에서 내릴 필요 없이 차 안에서 모든 검사를 진행해 시간 단축과 안전한 검사를 위한 드라이브스루(Drive through) 방식의 선별진료소를 지난 2월 29일부터 선제적으로 운영해 왔다.

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 생활 속 거리 두기 전환에도 자동차 이동형(Drive Through) 선별진료소를 보건의료원 주차장으로 이동 지속해서 운영한다고 7일 밝혔다.