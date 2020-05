해군 모든 함정에 '땡큐' 깃발 단다

해군은 6일 모든 함정에 'Thank you'(땡큐ㆍ감사합니다)를 의미하는 기류(旗旒ㆍ깃발)를 게양한다고 밝혔다.

홍대선함(유도탄고속함, 왼쪽 함정)과 현시학함(유도탄고속함, 오른쪽 함정) 장병들이 '#덕분에챌린지'에 참여하는 'THANK YOU' 기류 앞에서 감사와 존경을 담은 '감사합니다' 수화를 하고 있다.