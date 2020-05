'스케치북' 펭수, 타이틀곡 빌보드 공약 "EBS 김명중 사장과 춤 추겠다"

한편 펭수는 지난달 21일 자신의 첫 번째 디지털 싱글 '빌보드 프로젝트 Vol. 1' 타이틀곡 '펭수로 하겠습니다(This is PENGSOO)'를 공개했다. 해당 음원 수익은 '세계 펭귄의 날'을 기념해 환경 단체에 기부될 예정이다.

[아시아경제 박희은 인턴기자] 펭수가 자신의 곡 '펭수로 하겠습니다(This is PENGSOO)'의 빌보드 차트 진입에 공약을 걸었다.