우즈 vs 미컬슨 "격전지는 메달리스트"…포볼, 아니면 포섬?

우즈와 미컬슨은 2018년 11월 미국 네바다주 라스베이거스 섀도크리크골프장에서 '캐피털 원스 더 매치 : 타이거 vs 필'이벤트를 펼쳤다. 승자가 총상금 900만 달러를 독식하는 방식으로 더욱 스포트라이트가 쏟아졌다. 미컬슨이 당시 연장 4번째 홀까지 가는 접전 끝에 이겼다. 이번에는 AT&T 워너미디어와 미국프로골프(PGA)투어 공동 주관이다. 터너 스포츠 TNT 채널이나 워너미디어의 채널 한 곳이 '건당 과금 방식'(pay-per-view)으로 중계한다.

'돌아온 골프황제' 타이거 우즈와 백전노장 필 미컬슨(이상 미국)이 격돌하는 '더 매치: 챔피언스 포 채리티(The Match: Champions for Charity)' 격전지다. USA투데이는 27일(한국시간) "다양한 정보를 취합한 결과 메모리얼데이 연휴 기간인 5월24일 메달리스트에서 열릴 것"이라고 관측했다. 페이튼 매닝과 톰 브래디(이상 미국) 등 미국프로풋볼(NFL) 스타들이 가세해 2대2로 맞붙는다.