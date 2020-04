김인호 서울시의원 "청량리역 수도권 광역교통허브로..."

구체적인 기본구상 내용은 ?GTX-B, C, 강북횡단선, 면목선 등 교통시설을 지하공간에 밀집 배치 ?청년 등 혁신 일자리 창출 및 이와 연계한 공공주택 공급 등, 시너지 효과를 극대화 할 수 있는 최적의 대안을 마련하는 데 초점을 뒀다.

또 2019년2월에는 “도시철도 강북횡단선·면목선, GTX B·GTX C 및 광역철도 등이 청량리역을 통과하는 것을 계기로 청량리역을 서울동북권의 新교통·상업허브로 조성할 것”을 재차 주장한 바 있다.