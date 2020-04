'ON SPRING' 행사는 경남예술희망백신사업으로 경상남도, 도의회, 사회혁신추진단, 사회혁신 플랫폼, 경남자원봉사센터 등 11개 기관이 거버넌스 형태로 결합해서 진행된다.

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남 밀양시(시장 박일호)는 지역 내 어린이들을 대상으로 22일 미리미동국 야외무대에서 'ON SPRING' 행사를 추진한다고 밝혔다.