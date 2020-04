'음악중심' 이찬원 '진또배기'로 성공적 음방 데뷔, 1위는 (여자)아이들

이날 1위를 놓고 (여자)아이들의 'Oh my god', 엠씨더백스의 '처음처럼', 있지의 'WANNABE'가 경합을 벌였으며, 최종적으로 (여자)아이들이 1위를 차지했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.