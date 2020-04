코로나19 '모범환자 2번' 뒤엔 SK 안전 전략 있었다

이어 "사회적가치로서 SHE의 필요성을 새롭게 인식하고, 이해관계자들의 관점에서 SHE와 관련된 '페인 포인트'(Pain Point·불편함을 느끼는 지점)해결과 사회 안전망을 더욱 강화하는 데 기여할 수 있도록 SHE 관리의 범위를 확장하겠다"고 덧붙였다.

그러면서 "코로나19 사태 이후 많은 국가, 도시, 기업들이 어떻게 위기를 맞는지 보고, 그 중에는 '아, 정말 저러면 안되는데'라고 생각이 들 정도로 안타까운 경우도 본다"며 "기업 관점에서 SHE 관리 패러다임을 전환하지 못하는 기업은 도태될 것이고, 따라서 SHE가 미래 기업의 핵심 경쟁력이 될 것"이라고 강조했다.

그는 "자연재해나 질환 등 예기치 못한 상황 속에서 조기에 위험을 감지하고 체계적으로 대응할 수 있는 위기대응 시나리오와 관리체계 구축이 필요함을 절실히 인식했다"며 "회사 내 업무 수행 현장의 SHE 관리를 위해 보유하고 있는 체계, 노하우, 지식의 관성적 사고에서 벗어나, 외부로부터 오는 더 큰 위험에 대비할 수 있는 대응체계를 보다 강화할 것"이라고 말했다.

유 본부장은 코로나19를 통해 기존 SHE 시스템으로는 대처할 수 없는 블랙스완(전혀 예측하지 못 한 대형 리스크)의 심각한 위협이 언제든 발생될 수 있다는 위기의식을 갖게 되었다고 고백했다.

유재영 SK이노베이션 SHE 본부장 "코로나19 발생 후 최고 수위 대책 마련" 국내 코로나19 첫 완쾌·퇴원 2번 환자는 SK종합화학 직원