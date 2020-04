[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일

◆ 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 7,400 전일대비 90 등락률 -1.20% 거래량 324,621 전일가 7,490 2020.04.08 15:30 장중(20분지연) close =USI(Universal Global Technology (Shanghai) Co., Ltd)와 반도체 제조용 장비 공급계약을 체결했다고 공시.

