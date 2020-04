[드링킷] 오늘 저녁은 백종원의 닭요리 레시피닭!

· 요리 : 토막 낸 닭, 캐러멜 시럽, 떡볶이 떡, 감자, 당근, 고구마, 새송이버섯, 표고버섯, 청양고추, 홍고추, 건홍고추(없어도 ok), 당면(당면은 30분 정도 불려주고 닭은 미리 세척하여 물기를 제거해 주자.)

· 간장 소스 : 진간장, 맛술, 설탕, 물, 간 생강(없어도 ok), 간 마늘, 대파, 참기름

면역력 보충이 필요한 요즘 식사로도 OK, 안주로도 훌륭한 요리가 있다. 가슴에는 단백질이, 날개에는 콜라겐이 함유되어 피부미용과 골다공증 효능에 우수한 우리 친구 닭! 선뜻 외식이 망설여지는 이 시국에 백종원의 닭 요리 레시피로 홈쿡 어때? '백종원의 요리 비책' 속 핫한 닭 요리 레시피들을 엄선했으니 주목하자.