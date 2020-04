'큰 집이 더 싸다?'… 분양가의 비밀

7일 업계에 따르면 최근 층과 동별 배치, 향(向) 등에 따라 분양가가 세분화되면서 중소형 아파트의 분양가가 중대형보다 높은 가격 역전 현상이 잇따르고 있다. 최근 업체들이 분양성을 높이기 위해 수요 분석 결과를 분양가 책정에 적극적으로 반영한 데 따른 결과다. 면적에 따른 분양가 편차를 줄이기 위해 소형 평형의 단위 분양가를 좀 더 높이고 동별 배치와 주향에 따라서 A, B, C 등 타입을 나눠 다른 가격을 책정하는가 하면 사생활 침해의 불편함이 커 고령자나 아이가 있는 가구가 아니면 선호도가 낮은 1층의 분양가를 가장 낮게 매기는 식이다.

