[드링킷] 기승전 뭐다? 떡볶이다!

떡볶이 중독에서 벗어나지 못하는 사람들이 계속 늘고 있다. 의식주의 식(食)이 떡볶이인 거지? '죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어'라는 에세이가 베스트셀러가 된 이유는 많은 이들의 공감을 얻어서가 아닐까. 요즘 떡볶이는 종류도 다양하다. 마치 에디터의 구미를 당기 듯 길게 늘어나는 치즈 떡볶이부터 치킨 한 마리가 통째로 들어가는 치킨 떡볶이까지! 오늘도 떡볶이 수혈이 간절한 당신을 위해 에디터가 떡볶이 BEST 브랜드를 꼽아봤다. 침샘 주의!

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.