마스크 착용 의무화 증가에도…WHO "권장 안해" 고집

하지만 독일과 오스트리아 보건당국도 WHO 권고에 따라 환자나 의료진이 아닌 일반 시민들은 마스크 착용이 필요없다는 입장이었지만 환자가 급증하는 상황은 피할 수 없었다. 미국도 발병초기 "증상이 없다면 마스크는 필요 없다"는 점을 강조했지만 확진자가 세계에서 가장 많은 상황으로 치달은 후에는 더 이상 이런 말을 꺼내지 않고 있다.

하지만 WHO는 마스크 착용 의무화를 여전히 반대하고 있다. 마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 이날 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 언론 브리핑에서 "일반 대중이 마스크를 쓰는 게 잠재적인 이익이 있다는 과학적 근거는 없다"며 "마스크 착용이 꼭 필요한 의료진과 환자를 제외하고 아프지 않는 한 마스크를 착용하는 것을 권장하지 않는다"며 기존 마스크 착용 의무화 반대입장을 재차 확인했다. 마스크 사용이 불필요한 일반인들까지 모두 마스크를 사용하면, 공급부족으로 정작 마스크를 절실히 요구하는 의료진이나 환자들이 피해를 입을 것이라는 이유 때문이다.