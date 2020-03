'랄프 로렌'은 왜 '미국의 상징'으로 불릴까

브룩스 브라더스, 멜르단드리 등의 전통적인 브랜드 콘셉트에 랄프 로렌은 아이비리그 스타일을 접목해 차별화된 모습을 보였다. 당시 미국 대형 백화점 체인 블루밍데일즈는 폴로 남성복의 인기를 알아봤고, 폴로 바이 랄프 로렌(Polo by Ralph Lauren)의 첫 부티크를 열어줬다. 1970년에는 미국에서 1942년 이래 매년 뛰어난 디자이너에게 수여하는 '코티상(Coty Prize)'을 받기도 했다.

