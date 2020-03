에이치엘비 "리보세라닙, 선양낭성암 임상 환자 등록"

이 연구는 모든 재발 또는 전이성 선양낭성암에 대해 리보세라닙의 효능 및 안전성을 평가하는 임상으로, 지난해 환자 55명을 대상으로 오픈라벨·다기관 임상 2상 IND를 미국 FDA와 한국 식약처로부터 승인받은 바 있다. 임상시험은 미국에서는 캘리포니아대, 다나-파버 암 연구소(Dana-Farber Cancer Institute), 미시간대(University of Michigan) 등 7개 기관에서 진행되고, 국내에선 서울대병원, 서울아산병원, 삼성의료원, 국립암센터에서 진행된다.

