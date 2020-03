인트론바이오 "오상헬스케어와 코로나19 진단키트 등 분자진단 사업협력"

오상헬스케어는 "코로나19 진단키트 'GeneFinder™ COVID-19 Plus RealAMP Kit'는 '코로나19의 목표 유전자 3종(E Gene, RdRp Gene, N Gene)을 정성 검출하는 제품"이라며 "질병관리본부에 긴급사용승인을 신청해 현재 심사가 진행 중"이라고 설명했다. 이어 "최근 급속히 확진자가 늘고 있는 이탈리아에 소재한 글로벌 진단기업에 코로나19 진단키트 공급을 시작했다"고 덧붙였다.

