코로나19 위로 '놀면 뭐하니' 유재석 방구석 콘서트, 혁오-맘마미아 캐스트 흔쾌히 동참(종합)

이어 유재석과 '맘마미아' 캐스트는 즉석에서 'The Winner Takes It All'을 부르며 호흡을 맞췄다. 완벽하진 않지만 웃음이 가득한 가운데 다음주 목요일을 기약하며 헤어졌다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.