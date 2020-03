코로나19로 두문불출한 당신에게 책 배달 서비스!

영등포구, 코로나19 차단 위한 ‘두문불출 도서대출’ 서비스 시행...3월31일까지 대출도서 무료배송 실시… 인 당 최대 7권까지 이용가능...편리한 구립도서관 전자책 이용… 홈페이지 가입 회원이면 OK

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.