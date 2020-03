[아시아초대석]'암중모색' 글로벌 경제 '포스트 코로나' 대비해야

▲당초 세계경제는 올해 중 저점을 통과하고 반등할 것으로 기대했으나, 최근의 코로나19 사태가 진정되기까지는 상당기간 소요될 것으로 예상된다. 세계경제에 대한 부정적 전망 확대되고 있다. 연초 제조업 경기반등 신호, 완화적 통화정책 확산, 미ㆍ중 무역협상 진전 등이 세계경제 회복에 대한 기대감을 줬다. 하지만 최근 코로나19 확산으로 인해 지난해 4분기 회복세를 보이던 중국경기는 급격한 둔화세를 나타내고 있다. 미·중 간 1차 합의로 중국 제조업 경기의 회복이 기대됐으나, 이번 사태 여파로 1분기 중국의 GDP 성장률이 3~4%대, 연간으로는 5% 초반대까지도 하락할 가능성이 있다. 코로나19 사태가 장기화될수록 반도체 가격 하락과 스마트폰ㆍ자동차 등의 공급망 교란, 석유관련 제품 단가 하락이 예상되므로 당초 수출 전망치 달성에 대한 불확실성이 증대됐다. 반도체 가격은 올 2분기 중 회복할 것으로 기대했으나, 중국 IT 수요 둔화로 회복 시점이 지연될 가능성이 커졌다. 스마트폰은 애플 매장 폐쇄, 폭스콘 공장가동 연기 등 스마트폰 공급망 교란으로 향후 스마트폰 판매량 및 생산량 급감이 우려된다. 자동차 제조업체들은 부품의 15% 가량을 중국으로부터 조달하고 있어 자동차 공급망에 타격을 받고 있다.

