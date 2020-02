쌍용차 해고 복직자 "회사의 복직안 최종 수용"…11년만에 돌아온다

이에 대해 쌍용차는 24일 "현재 유급 휴직 중인 해고 복직자 46명을 5월 1일부로 부서에 배치하기로 했다"며 복직의 길을 열었다. 휴직자 46명은 오는 5월 1일부로 부서 배치되고 2달간의 OJT(On The Job Training) 및 업무 교육을 거쳐 7월 1일 현장에 배치 된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.