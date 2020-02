글렌우드PE, SKC코오롱PI 코스피 이전 상장 노린다

글렌우드PE는 또 글로벌 기업(SI)들과의 네트워크를 바탕으로 SKC코오롱PI SKC코오롱PI 178920 | 코스닥 증권정보 현재가 39,150 전일대비 850 등락률 -2.13% 거래량 128,250 전일가 40,000 2020.02.21 13:43 장중(20분지연) close 의 미주와 유럽 시장 진출을 지원할 계획이다. 또 모바일에 집중된 매출처를 디스플레이, 전기차, 항공, 산업용, 에너지 등의 분야로 다양화한다. SK그룹과 분리된 독자적인 기업이미지(CI)와 IT 시스템도 갖출 예정이다.

