[임철영의 청경우독] 정치를 바꾸고 싶은 이철희는 왜 금배지를 내려놨을까

이 의원은 잇따라 책을 내기 시작했다. 불출마 선언 즈음 '진보는 어떻게 다수파가 되는가(원제 The Creation of a Democratic Majority)'라는 번역서를 출간했다. 1928~1936년 이른바 미국의 '뉴딜연합'을 소환한 것이다. 이는 정치참여를 높이기 위해 정치가 나아가야 할 방향에 대해 제시한 책이다. 이번에는 '정치가 내 삶을 바꿀 수 있을까?'라는 질문부터 던지며 평소 생각이 담긴 책을 선보였다.

