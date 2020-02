美 FTC, IT공룡 향해 반독점 칼날

미 정부가 5대 IT 대기업을 겨냥한 것은 이들이 시장에서 차지하는 위상이 커져 시장 지배적 지위를 남용할 위험성 또한 높아졌기 때문이라는 분석이 나온다. 이들 5개 IT기업의 합계 시총은 약 5조2000억달러(약 6038조원)에 이른다. 이들 5개 기업은 S&P 500의 500대 기업의 1%에 불과하지만, 기업가치로만 보면 전체 시총의 17% 이상을 차지하는 것이다. 일각에서는 이들 IT기업들이 새로운 스타트업이 경쟁자로 부상하는 것을 막기 위해 인수하는 이른바 킬존(kill zone) 패턴을 보여왔다고 분석했다.

11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 FTC는 아마존, 애플, 페이스북, 마이크로소프트(MS), 구글의 모회사 알파벳 등 5개 IT 기업에 최근 10년간 중소기업 인수와 관련한 정보를 넘길 것을 명령했다. 구체적으로는 2010년부터 2019년 사이에 이뤄진 중소기업 인수 관련 사안 중 인수 범위와 목적 등을 포함한 정보를 요청한 것으로 알려졌다.