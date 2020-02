한화금융 계열사 브랜드 '라이프플러스', iF 디자인 어워드 본상 수상

박찬혁 한화생명 브랜드전략팀장은 “삶을 더 잘살기 위한 방법으로서 고객과 함께 하겠다는 라이프플러스 만의 가치가 이번 iF 디자인 어워드 수상으로 인정받게 됐다”며, “로고 디자인을 통한 시각화를 넘어 고객이 직접 브랜드 가치를 경험하고 공유할 수 있는 다양한 기회 제공과 유기적인 활동을 추진해 가겠다”고 밝혔다.

iF 디자인 어워드는 하노버에 위치한 ‘iF 인터내셔널 포럼 디자인’이 1953년부터 시행해온 디자인 어워드로 레드닷, IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 불린다.

라이프플러스는 지난해 7월 레드닷 디자인어워드 본상 수상에 이어 올해 iF 디자인 어워드에서 본상을 수상하며 세계 3대 디자인상 중 2개를 수상하는 영예를 안았다.