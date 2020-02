요청한 지원금 가운데 6000만달러는 WHO 운영비이다. 나머지 금액은 신종 코로로나와 관련해 도움이 필요한 국가에 배정될 예정이다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 5일(현지시간) "오늘 우리는 전략적 대비와 대응 계획에 착수한다"면서 이같이 언급했다.