이런 대회도 있었어? 우리술 대상작 3

마지막은 대상 of 대상 품평회 1위 대통령상 영예를 안은 장희도가 ‘세종대왕어주’ 다. 이 술은 세종대왕 제위시절 어의 전순의가 쓴 산가요록에 소개된 벽향주를 청주 지역의 쌀과 초정 광천수를 통해 재연한 술로 주종은 약주에 속한다. 황금빛 그라데이션 미모에 이런 의미까지 가지고 있다니 마시는 사람으로 하여금 귀한 존재가 된 것 같은 느낌을 안겨준다. 찹쌀과 멥쌀, 누룩, 정제수로 구성하여 알코올 특유의 쓴 맛은 줄이고 고소한 느낌을 더했다.

