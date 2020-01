LG CNS, 클라우드 기반 '한국형 인사관리 솔루션' 출시

Next HR은 100% 클라우드 기반의 서비스로 인공지능(AI), 빅데이터, 챗봇, 로봇프로세스자동화(RPA) 등 디지털 IT 신기술을 단계적으로 연계할 계획이다.

Next HR은 이러한 최신 국내 법규를 충실히 반영했다. 주 52시간근무제에 맞게 근로자가 스스로 시간을 입력하며 관리할 수 있도록 하거나 시스템 상의 일부 설정만 변경해 간단한 제도 변경에 대응할 수 있도록 했다. 특히 클라우드 기반으로 서비스를 제공함으로써 빠르게 제도 변화 내용을 업데이트해 큰 폭의 규제 변화에도 유연한 대처가 가능하다.

Next HR은 SaaS 기반으로 서비스를 제공해 고객이 별도의 인프라 구축 없이 조직, 인사행정, 근태, 급여, 연말 정산 등 인사 업무 전반에 쉽게 사용할 수 있다. LG CNS 측은 20여 년간 LG계열사를 포함한 국내 주요 기업들의 인사관리 시스템을 구축하고 운영한 노하우를 바탕으로 Next HR 솔루션을 개발했다고 밝혔다.

[아시아경제 부애리 기자] LG CNS가 클라우드 서비스형 소프트웨어(SaaS)기반의 인사관리 솔루션 'Next HR'을 30일 출시했다.