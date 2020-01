[드링킷] 초보자들을 위한 바(bar) 이용 꿀팁

→ 온더락(On The Rocks)이란 잔에 얼음을 2~3개 넣고 그 위에 술을 따르는 것을 말한다. 얼음과 함께 희석되어 향과 맛이 온화해져 진한 향이 부담스러운 이들에게 즐길 수 있다.

④ 저는 술을 잘 못 해요. 온더락(On The Rocks) 으로 주세요.