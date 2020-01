'갤럭시Z 플립' 유리에 플라스틱 덧대 화면 보호

두번째 폴더블 폰의 이름을 놓고도 여러 추측이 제기됐지만 현재는 '갤럭시Z 플립'이 가장 유력하다. IT 전문 트위터리안 아이스유니버스는 지난 13일 갤럭시Z 플립이라는 내용을 게재했다. 최근까지 폴더블 폰 명칭이 '갤럭시 블룸'이라는 추측도 제기됐지만 블룸은 삼성전자 내부에서 사용하는 프로젝트 명칭이었다.

