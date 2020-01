직방, 벤처캐피털 설립…"프롭테크 유망주 찾는다"

브리즈인베스트먼트는 기업주도형 벤처캐피털로 프롭테크에 특화된 IT 전문 투자회사다. 최근 스타트업 투자가 활발한 가운데 프롭테크 영역에서도 성장성이 높은 다양한 기업들을 발굴, 투자함으로써 프롭테크 생태계 형성에 앞장설 계획이다.

