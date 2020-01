서초구 신년인사회 신년음악회로 대체

17일 오후 7시30분에 열리는 두 번째 신년음악회 'Hello! 2020!'은 구의 대표 오케스트라 서초교향악단(지휘자 배종훈)이 가야금 연주자 문양숙, 소프라노 이세희, 서초구립여성합창단 등과 협연, 더욱 풍성한 무대로 관객들에게 큰 감동을 선사할 계획이다.

