역동적 화면에 빨려드는 건‥최고 사운드 기술의 힘

2020년형 QLED 8K TV에 적용된 사운드 관련 신기술에도 오디오랩의 연구 성과가 그대로 적용됐다. 영상 속 움직이는 사물을 인식해 사운드가 TV에 탑재된 스피커들을 따라 움직이는 'OTS+(Object Tracking Sound Plus)' 등이다. OTS+ 기술을 통해 TV만으로도 5.1채널 서라운드 사운드 구현이 가능해져 자동차가 빠르게 지나가는 장면 등 화면에 역동적인 움직임이 있을 때 마치 현장에 있는 것처럼 몰입할 수 있게 해준다. 기존 화면 하단 좌우에 있던 스피커 외에 상단에 추가로 스피커를 배치했다. 특히 8K 제품에는 화면 측면에까지 좌우 스피커를 탑재해 총 6개의 내장 스피커를 완벽하게 제어하는 사운드 기술을 적용했다.

이곳에서 탄생한 2019년 프리미엄 사운드바 HW-90R 역시 IT 전문 매체 포켓린트, 테크레이더, 트러스티드리뷰, AV포럼 등에서 만점을 받았다. 드밴티어 상무는 "삼성 오디오랩은 삼성 TV의 음질 혁신에도 많은 기여를 했으며 다수의 음향 기술 관련 특허를 보유하고 있다"면서 "특히 2019년에는 오디오랩의 논문 3편이 오디오 음향 협회가 선정한 2019년 톱 10 논문에 선정되는 쾌거를 이루기도 했다"고 귀띔했다.