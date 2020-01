'기생충’ 英아카데미도 정조준…작품상 등 4개 부문 후보

[이미지출처=연합뉴스]

한국영화 최초로 미국 골든글로브 외국어영화상(베스트 모션픽처-포린 랭귀지)을 받은 ‘기생충’이 제73회 영국 아카데미도 정조준한다. 이 영화제는 7일(한국시간) 각 부문 최종 후보 리스트를 발표했다. 기생충은 작품상과 감독상, 외국어영화상(Film Not In The English Language), 각본상 등 네 부문에 가세했다.

기생충은 샘 멘데스 감독의 ‘1917’, 마틴 스코세이지 감독의 ‘아이리시맨’, 토드 필립스 감독의 ‘조커’, 쿠엔틴 타란티노 감독의 ‘원스 어폰 어 타임…인 할리우드’와 작품상을 두고 겨룬다. 외국어영화상 부문에서 경쟁하는 작품은 룰루 왕 감독의 ‘더 페어웰’, 와드 알-카팁·에드워드 와츠 감독의 ‘사마에게’, 페드로 알모도바르 감독의 ‘페인 앤 글로리’, 셀린 시아마 감독의 ‘타오르는 여인의 초상’이다.

봉준호 감독은 1917의 멘데스, 아이리시맨의 스코세이지, 조커의 필립스, 원스 어폰 어 타임…인 할리우드의 타란티노와 함께 감독상 후보진에 합류했다. 한진원 작가와 함께 각본상 후보에도 이름을 올렸다. 경쟁하게 될 작가는 ‘북스마트’의 수잔나 포겔 외 3명, ‘나이브스 아웃’의 라이언 존슨, ‘결혼 이야기’의 노아 바움백, 원스 어폰 어 타임 인 할리우드의 타란티노다.

영국 아카데미는 세계 최대 영화제라고 할 수 있는 아카데미의 영국판이다. 영국영화 및 영화인만을 위한 시상이 따로 있는 점이 특징이다. 박찬욱 감독의 ‘아가씨’는 2018년 이 영화제에서 한국영화로는 처음으로 외국어영화상을 받았다. 올해 시상식은 다음 달 2일(현지시간) 영국 런던에서 한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr





