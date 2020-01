美 전역에서 반전집회…"트럼프 재선 전략으로 전쟁 안 돼"

[이미지출처=로이터연합뉴스]

[아시아경제 황윤주 기자] 미국의 이란 군부 실세 제거로 중동에서 양국간 대치가 일촉즉발로 치닫자 미국 곳곳에서 전쟁에 반대하는 시위가 열렸다.

미국 언론은 3∼4일(현지시간) 워싱턴 DC, 뉴욕, 필라델피아, 시카고, 신시내티, 피닉스, 로스앤젤레스 등 미국 전역 70여곳에서 도널드 트럼프 행정부의 이란 군부 실세 제거작전을 비판하고 전쟁에 반대하는 시위가 열렸다고 보도했다.

거셈 솔레이마니 이란 혁명수비대 쿠드스군 사령관이 미군의 표적 공습으로 사망한 후 트럼프 행정부가 중동에 미군 3000명을 급파하기로 하자 전쟁이 날까 걱정하는 여론이 급격히 고조했다고 USA투데이는 전했다.

시위를 주도한 반전운동 연합 단체인 '전쟁 중단과 인종주의 종식 행동 촉구'(Act Now to Stop War and End Racism)의 월터 몰러렉 대변인은 이라크 주둔 미군 철수와 '이란에 대한 전쟁'을 중단하라고 목소리를 높였다.

시카고 트럼프타워 앞에 모인 시위대 약 200명은 '이라크 폭격 중단하라', '이라크 미군 철수' '전쟁은 재선전략이 아니다' 등이 적힌 손팻말을 들고 "정의도 아니고 평화도 아니다", "미국은 중동에서 나오라" 같은 구호를 연호했다.

한편, 미국 의회는 이란과 전쟁에 반대하는 결의안을 제출했다. 결의안은 이란과 어떤 적대행위도 의회의 선전포고 또는 군사력 사용에 대한 구체적인 승인 절차를 거치도록 하는 내용을 담고 있는 것으로 알려졌다,

