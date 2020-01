[굿모닝 증시]"올해 국내 증시...수출 사이클 회복이 관건"

그러나 한국 지수를 견인하는 대형 IT 종목군에 대한 미 증시에서의 긍정적인 요인들은 업종별 차별화에도 불구하고 지수 상승을 견인하는 요인이라 볼 수 있다. 중국의 지준율 인하 등 적극적인 경기 부양정책에 대한 기대가 높은 점도 우호적이다. 비록 전날에는 영향이 크지 않았지만 이는 어디까지나 외국인의 선물 매도에 따른 수급적인 요인이었던 것으로 분석된다. 중국 정부의 부양정책은 향후 대 중국 수출 증가 가능성을 높이기 때문이다.

