[굿모닝 증시]“주도주 상승탄력 둔화될 것… 낙폭 과대주 관심 가져야”

반면 유동성은 어느 때보다도 풍부하다. 미국 연준 총자산은 8월 말 3조7000억달러에서 12월 말 4조1000억달러로 증가했다. 매달 950억달러씩 불어난 셈이다. 월 600억달러 규모의 국채매입, 레포(Repo)시장 안정화를 위한 공개시장조작이 신흥국 시장 포지티브 캐리를 이끌고 있다. 한국은행도 올해 통화신용정책 운용방향에서 완화 기조를 유지하고 국고채 단순매입 규모도 확대하겠다고 밝혔다. 중국 인민은행도 지준율 인하가 임박했다. 유동성 변수에 민감한 중소형주 중심 전략을 제안한다. 1월 코스피 예상밴드는 2120~2250포인트이며, 한국투자증권 유니버스 기준 12개월 선행 PER 10.29~10.92배, 12개월 선행 PBR 0.84~0.89배다.

업종별로는 IT 중심의 기존 주도주(반도체·IT하드웨어·헬스케어·소프트웨어) 상승탄력이 상대적으로 둔화되겠지만 주도주 역할에서 내려서지는 않을 전망이며, 소외주 관심 차원에서는 낙폭 과대주에 대한 선별 과정이 이뤄질 수 있다. 전략적 대응 차원에서 관심 가질 낙폭 과대주는 소재 업종이다. 위안화 강세 유지 가능성, CRB 금속지수 강세와 연동된 중국 생산자물가 반등 전망이 상승을 촉발시킬 수 있다. 다만 이익 전망 개선에 대한 확인 과정을 병행해야 할 필요가 있다.

[아시아경제 구은모 기자] 새해 주식시장에서는 지난달 업종별 수익률 격차 확대를 심화시켰던 IT 중심의 기존 주도주들의 상승탄력은 상대적 둔화될 것이라는 전망이 나왔다. 전략적 대응 차원에서는 소재 업종 등의 낙폭 과대주에 관심을 가져야 한다는 분석이다.