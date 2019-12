괴물카메라·더 커진 배터리…기본에 집중하는 '갤럭시S11'

갤럭시S11의 기본 카메라는 1억800만 화소로 전작보다 화소수가 6.8배 높아진다. 이외에도 4800만 화소의 광각렌즈와 5배 광학줌을 지원하는 4800만 화소 망원렌즈, 사물의 깊이를 측정하는 ToF(Time of Flight) 카메라까지 탑재하는 것으로 알려졌다. 5배 광학줌 기능은 5배로 확대해도 픽셀이 깨지지 않는다. 갤럭시S10의 경우 1200만~1600만 화소의 트리플 카메라를 지원한 것과 비교하면 차기 시리즈에서는 카메라 갯수나 사양이 크게 개선되는 셈이다.

30일(현지시간) IT 분야 트위터리안 온리크스는 갤럭시S11(가칭)의 후면 카메라는 4개(쿼드)로 직사각형 모양의 인덕션 디자인을 채택할 것이라고 전망했다. 온리크스는 "초기 프로토타입 이미지가 유출됐을 때보다 카메라 모듈 모양이 더 넓고 길어졌다"고 설명했다.