황정음, '쌍갑포차' 촬영 중 김용건과 다정한 셀카로 근황 공개

황정음은 1984년생으로 2002년 아이돌 그룹 슈가 1집 앨범 'Tell Me Why'로 데뷔했다. 그는 지난 2016년 2월 프로골퍼이자 사업가 이영돈과 결혼한 뒤, 2017년 첫 아이를 출산했다.

